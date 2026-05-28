Десять раненых: РФ атаковала Херсонщину артиллерией и дронами

В течение 28 мая 2026 года российская армия для атак в Херсонской области использовала артиллерию, минометное оружие и БпЛА

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали 10 человек.

Ночью и днем в результате артиллерийских обстрелов Белозерки и Камышан пять гражданских получили травмы.

Также с ночи продолжались атаки Херсона, Комышан, Широкой Балки с помощью дронов, от которых в общей сложности еще пять гражданских получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, здания больницы и театра.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что врачи борются за жизнь членов многодетной семьи, которая 27 мая попала под обстрел российских РСЗО в Шуменском микрорайоне Херсона. В результате взрыва на месте погиб отец, а его жена и две маленькие дочери получили тяжелые ранения.