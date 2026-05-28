Вражеский удар по Марганцу: 10 раненых, среди них шестеро детей

Фото: полиция Днепропетровской области

28 мая около 10 утра армия РФ попала из артиллерии по частным домам в спальном районе Марганца

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В результате атаки ранения получили три человека — 57-летняя женщина и двое мужчин. 46-летний раненый с тяжелыми травмами ног доставлен в больницу.

После 16 часов в полицию поступило сообщение от медиков о еще семерых пострадавших в результате утреннего артобстрела.

Вражеские снаряды попали в дом местной жительницы – ранения получили женщина и ее шестеро детей. Двое парней в возрасте 10 и 13 лет и четыре девушки в возрасте от 1 до 14 лет получили акубаротравм.

Такие же травмы диагностировали и мамы детей. После оказания медицинской помощи семья будет лечиться амбулаторно.

По фактам военных преступлений возбуждены уголовные производства по ст. 438 УКУ.

Напомним, что российские окупанты 40 раз обстреляли Днепропетровскую область . Пострадали 12 гражданских, в том числе дети, повреждены жилые дома и инфраструктура.