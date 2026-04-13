"Пасхальное перемирие": РФ нанесла 456 ударов по Запорожской области, есть раненая
За прошедшие сутки российские войска нанесли 456 ударов по 28 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеской атаки по Запорожскому району ранения получила одна женщина.
Оккупанты совершили три авиаудара по Новониколаевке и Ясной Поляне.
Кроме того, 431 беспилотник различных модификаций, преимущественно FPV, атаковал ряд населенных пунктов области, в том числе Камышеваху, Орехов, Гуляйполе, Степногорск и другие.
Также зафиксированы два обстрела из реактивных систем залпового огня по Воздвижовке и Новоданиловке.
Еще 20 артиллерийских ударов пришлись по нескольким населенным пунктам, среди которых Новояковловка, Щербаки, Малая Токмачка и другие.
Поступило не менее 10 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.
Напомним, ранее РФ объявила пасхальное перемирие. Оно действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Однако оккупанты все равно продолжали таковать Украину. В частности, во время так называемого перемирия ударили по Харьковщине.