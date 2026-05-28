Задержанный в Киеве предатель Луганщины получил длительный срок заключения

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора в судах двух инстанций доказали вину 56-летнего гражданина Украины, который с 2014 года перешел на сторону врага и служил в силовом блоке оккупационной администрации в Луганской области

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Он признан виновным в государственной измене, незаконной переработке огнестрельного оружия и незаконном обращении с боевыми припасами. Осужденному назначено 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что летом 2014 года житель Луганщины вступил в штурмовой взвод так называемой "военной полиции ЛНР", подконтрольной вооруженным силам РФ, где вступил в должность "командира".

Осужденный обеспечивал деятельность оккупационного подразделения: подбирал людей для службы, вооружал их автоматами, гранатометами и боеприпасами, а также организовывал розыск и задержание правоохранителей на временно оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, он обеспечивал охрану представителей российских спецслужб, прибывающих на оккупированную территорию.

После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина продолжил поддерживать вооруженную агрессию против Украины, а также незаконно переработал огнестрельное оружие и хранил боеприпасы без предусмотренного законом разрешения.

В ноябре 2022 года он был задержан в Киеве.

