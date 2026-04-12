На Запорожье россияне ранили десятерых полицейских

За минувшие сутки россияне нанесли 853 удара по 40 населенным пунктам Запорожской области. В полиции рассказали о последствиях

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Российские оккупанты за последние сутки применили по Запорожской области 654 беспилотника, а также нанесли 8 авиаударов, совершили 4 обстрела из РСЗО и 177 ударов с артустановок.

В частности, оккупанты ударили по Марьяновке управляемой авиабомбой. В результате удара была травмирована 67-летняя местная жительница. В результате атаки беспилотниками по Новоалександровке ранены десять полицейских.

"В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, придомовые территории, транспорт и объекты инфраструктуры. На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции и УСБУ. По всем фактам военных преступлений возбуждены уголовные производства", - рассказали правоохранители.

