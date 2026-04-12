12 апреля 2026, 13:15

На Запорожье россияне ранили десятерых полицейских

Фото: Национальная полиция
За минувшие сутки россияне нанесли 853 удара по 40 населенным пунктам Запорожской области. В полиции рассказали о последствиях

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Российские оккупанты за последние сутки применили по Запорожской области 654 беспилотника, а также нанесли 8 авиаударов, совершили 4 обстрела из РСЗО и 177 ударов с артустановок.

В частности, оккупанты ударили по Марьяновке управляемой авиабомбой. В результате удара была травмирована 67-летняя местная жительница. В результате атаки беспилотниками по Новоалександровке ранены десять полицейских.

"В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, придомовые территории, транспорт и объекты инфраструктуры. На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции и УСБУ. По всем фактам военных преступлений возбуждены уголовные производства", - рассказали правоохранители.

Напомним, в Одессе простились с 2-летней девочкой и ее 30-летней матерью, погибших в результате российских обстрелов 6 апреля. Тогда погибла 53-летняя женщина.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
