"Великоднє перемир'я": РФ завдала 456 ударів по Запорізькій області, є поранена

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району поранення дістала одна жінка.

Окупанти здійснили три авіаудари по Новомиколаївці та Ясній Поляні.

Крім того, 431 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV, атакував низку населених пунктів області, зокрема Комишуваху, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ та інші.

Також зафіксовано два обстріли із реактивних систем залпового вогню по Воздвижівці та Новоданилівці.

Ще 20 артилерійських ударів прийшлися по кількох населених пунктах, серед яких Новояковлівка, Щербаки, Мала Токмачка та інші.

Надійшло щонайменше 10 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, раніше РФ оголосила великоднє перемир’я. Воно діяло від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня. Проте окупанти все одно продовжували атакувати Україну. Зокрема, під час так званого перемир'я вдарили по Харківщині.