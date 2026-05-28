Покушение на мэра Пятихаток: полиция задержала нападающего

В Днепропетровской области задержан мужчина, ранее напавший на мэра Пятихаток. Стало известно, кто он

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснилось, подозреваемым по факту покушения на умышленное убийство мэра Пятихаток оказался 57-летний местный житель. Известно, что он местный фермер. Во время спора он нанес мэру ножевого ранения в участок грудной клетки.

"Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 мая злоумышленник нанес чиновнику ножевых ранений и скрылся с места происшествия. В прокуратуре отметили, что мэр Пятихаток Гилал Исаев находится в тяжелом состоянии.