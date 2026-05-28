11:49  28 мая
Ограбил офис после атаки на Киев: мужчине грозит до 10 лет
08:38  28 мая
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
08:20  28 мая
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
UA | RU
UA | RU
28 мая 2026, 17:00

Покушение на мэра Пятихаток: полиция задержала нападающего

28 мая 2026, 17:00
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области задержан мужчина, ранее напавший на мэра Пятихаток. Стало известно, кто он

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснилось, подозреваемым по факту покушения на умышленное убийство мэра Пятихаток оказался 57-летний местный житель. Известно, что он местный фермер. Во время спора он нанес мэру ножевого ранения в участок грудной клетки.

"Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 мая злоумышленник нанес чиновнику ножевых ранений и скрылся с места происшествия. В прокуратуре отметили, что мэр Пятихаток Гилал Исаев находится в тяжелом состоянии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
покушение мэр Днепропетровская область
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
В Черкасской области 26-летний делец наладил "онлайн-продажу" психотропов
28 мая 2026, 18:56
На Днепропетровщине бывшего мэра за взятки отправили за решетку
28 мая 2026, 18:55
Смертельное ДТП в Ровенской области: водитель без шлема сорвался с мотоцикла
28 мая 2026, 18:45
Десять раненых: РФ атаковала Херсонщину артиллерией и дронами
28 мая 2026, 18:30
В Сумской области оккупанты атаковали гражданскую супружескую пару с помощью FPV-дронов
28 мая 2026, 18:20
Помогали "нечистому" бизнесу: чиновников БЭБ поймали на взятках
28 мая 2026, 18:05
Суд заочно осудил российского "миграционника", который принудительно паспортизировал жителей Херсонщины
28 мая 2026, 17:57
Российские БпЛА атаковали Славянск: повреждены жилые дома
28 мая 2026, 17:48
В Херсонской области взяли под стражу депутата облсовета за агробизнес в интересах оккупантов
28 мая 2026, 17:36
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктория Сюмар
Все блоги »