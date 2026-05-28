В Киеве провели масштабные обыски по магазинам с вейпами

В Киеве во время обысков изъяли электронные сигареты и жидкости для них. Все эти подакцизные товары в общей сложности превышают 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В столице провели 27 обысков в торговых точках, торгующих электронными сигаретами, POD-системами, используемыми в электронных сигаретах жидкостями. В частности, провели обыски в местах, где эти товары хранятся.

Выяснилось, что продажа была без разрешительных документов. Эти товары продавали через сеть торговых точек, МАФов, специализированных магазинов, а также через Интернет в Киеве и других регионах Украины.

"Изъятая продукция будет направлена на экспертизу. Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров около 12 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

