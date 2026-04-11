Во время перемирия россияне атаковали Харьковщину беспилотником

После объявления россиянами перемирия в Харьковской области была объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные издания.

Армия РФ атаковала регион беспилотником типа "Молния". Таким образом, россияне сами нарушили перемирие, которое объявили накануне.

"Молния" – боражирующий боеприпас с электродвигателем, изготовленный из дешевых и легких материалов, таких как фанера, пластик и картон. Это делает его малозаметным для радаров и сложным для выявления систем противовоздушной обороны.

Напомним, вчера РФ объявила пасхальное перемирие. Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.