11 апреля 2026, 17:02

Во время перемирия россияне атаковали Харьковщину беспилотником

иллюстративное фото: из открытых источников
После объявления россиянами перемирия в Харьковской области была объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные издания.

Армия РФ атаковала регион беспилотником типа "Молния". Таким образом, россияне сами нарушили перемирие, которое объявили накануне.

"Молния" – боражирующий боеприпас с электродвигателем, изготовленный из дешевых и легких материалов, таких как фанера, пластик и картон. Это делает его малозаметным для радаров и сложным для выявления систем противовоздушной обороны.

Напомним, вчера РФ объявила пасхальное перемирие. Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Харьковская область перемирие БПЛА атака
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
