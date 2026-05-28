11:49  28 мая
Ограбил офис после атаки на Киев: мужчине грозит до 10 лет
08:38  28 мая
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
08:20  28 мая
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
UA | RU
UA | RU
28 мая 2026, 17:36

В Херсонской области взяли под стражу депутата облсовета за агробизнес в интересах оккупантов

28 мая 2026, 17:36
Читайте також українською мовою
Фото: Херсонская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ разоблачили депутата Херсонского областного совета VIII созыва и еще трех человек, подозреваемых в ведении аграрного бизнеса в интересах государства-агрессора на временно оккупированной территории

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, после оккупации части Херсона 60-летний депутат организовал работу подконтрольных предприятий по законодательству РФ и наладил взаимодействие с оккупационной администрацией.

Речь идет о компаниях в сфере техобслуживания транспорта и выращивания зерновых, которые в 2022 году перерегистрировали по российскому законодательству. После этого предприятия начали уплачивать налоги в бюджет РФ.

Следствие также считает, что вместе с сообщниками депутат установил контроль еще над несколькими агропредприятиями в Каховском районе, которые были переведены под юрисдикцию РФ. В общей сложности подозреваемые контролировали по меньшей мере восемь компаний.

По версии следствия, депутат отвечал за получение разрешений от оккупационных властей, организацию работы предприятий по российским правилам, регистрацию техники и представление отчетности в оккупационные структуры.

Ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Еще троим подозреваемым, находящимся на временно оккупированной территории, о подозрении сообщили заочно.

Напомним, что прокуратура Херсонщины направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Новой Каховки, которая изменила Украине и возглавила оккупационный "совет депутатов".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область депутат агробизнес оккупанты
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
В Черкасской области 26-летний делец наладил "онлайн-продажу" психотропов
28 мая 2026, 18:56
На Днепропетровщине бывшего мэра за взятки отправили за решетку
28 мая 2026, 18:55
Смертельное ДТП в Ровенской области: водитель без шлема сорвался с мотоцикла
28 мая 2026, 18:45
Десять раненых: РФ атаковала Херсонщину артиллерией и дронами
28 мая 2026, 18:30
В Сумской области оккупанты атаковали гражданскую супружескую пару с помощью FPV-дронов
28 мая 2026, 18:20
Помогали "нечистому" бизнесу: чиновников БЭБ поймали на взятках
28 мая 2026, 18:05
Суд заочно осудил российского "миграционника", который принудительно паспортизировал жителей Херсонщины
28 мая 2026, 17:57
Российские БпЛА атаковали Славянск: повреждены жилые дома
28 мая 2026, 17:48
Покушение на мэра Пятихаток: полиция задержала нападающего
28 мая 2026, 17:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктория Сюмар
Все блоги »