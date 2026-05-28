В Херсонской области взяли под стражу депутата облсовета за агробизнес в интересах оккупантов

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ разоблачили депутата Херсонского областного совета VIII созыва и еще трех человек, подозреваемых в ведении аграрного бизнеса в интересах государства-агрессора на временно оккупированной территории

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.

По данным следствия, после оккупации части Херсона 60-летний депутат организовал работу подконтрольных предприятий по законодательству РФ и наладил взаимодействие с оккупационной администрацией.

Речь идет о компаниях в сфере техобслуживания транспорта и выращивания зерновых, которые в 2022 году перерегистрировали по российскому законодательству. После этого предприятия начали уплачивать налоги в бюджет РФ.

Следствие также считает, что вместе с сообщниками депутат установил контроль еще над несколькими агропредприятиями в Каховском районе, которые были переведены под юрисдикцию РФ. В общей сложности подозреваемые контролировали по меньшей мере восемь компаний.

По версии следствия, депутат отвечал за получение разрешений от оккупационных властей, организацию работы предприятий по российским правилам, регистрацию техники и представление отчетности в оккупационные структуры.

Ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Еще троим подозреваемым, находящимся на временно оккупированной территории, о подозрении сообщили заочно.

