Россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья: вспыхнул пожар

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеского удара произошло возгорание на одном из объектов.

На месте работают соответствующие службы, продолждается ликвидация последствий.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как известно, Воздушные силы в Телеграмме предупредили о движении российских дронов на Запорожье с запада и юга. В городе впоследствии раздавались взрывы.

Напомним, ранее РФ объявила пасхальное перемирие. Оно действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Однако оккупанты все равно продолжали атаковать Украину. В частности, во время так называемого перемирия ударили по Харьковщине.