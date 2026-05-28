11:49  28 мая
Ограбил офис после атаки на Киев: мужчине грозит до 10 лет
08:38  28 мая
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
08:20  28 мая
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
UA | RU
UA | RU
28 мая 2026, 17:57

Суд заочно осудил российского "миграционника", который принудительно паспортизировал жителей Херсонщины

28 мая 2026, 17:57
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура Херсонской области
Читайте також
українською мовою

При публичном обвинении прокуроров Херсонской областной прокуратуры гражданин РФ признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

Приговором суда россиянину назначено наказание – 10 лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный - "и.о. начальника управления по вопросам миграции Управления МВД России по Тюменской области". В июле 2022 года временно переехал в оккупированную Херсонщину, где занял аналогичную должность и работал под псевдонимом. Основным вектором его работы являлось предоставление гражданства и выдача паспортов РФ жителям захваченного региона.

В должности осужденный утвердил организационно-штатную структуру подразделения - четыре отдела, которые решали миграционные и паспортно-визовые вопросы.

Таким образом, обеспечивал принудительную российскую паспортизацию населения.

Кроме того, он отыскивал помещение для функционирования службы, подбирал кадры, решал вопросы материально-технического, правового и финансового обеспечения структурного подразделения.

Приговор вынесен заочно, срок осужденный будет отбываться после его фактического задержания.

Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ разоблачили депутата Херсонского областного совета VIII созыва и еще трех человек, подозреваемых в ведении аграрного бизнеса в интересах государства-агрессора на временно оккупированной территории.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Херсонская область оккупация чиновники
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
В Черкасской области 26-летний делец наладил "онлайн-продажу" психотропов
28 мая 2026, 18:56
На Днепропетровщине бывшего мэра за взятки отправили за решетку
28 мая 2026, 18:55
Смертельное ДТП в Ровенской области: водитель без шлема сорвался с мотоцикла
28 мая 2026, 18:45
Десять раненых: РФ атаковала Херсонщину артиллерией и дронами
28 мая 2026, 18:30
В Сумской области оккупанты атаковали гражданскую супружескую пару с помощью FPV-дронов
28 мая 2026, 18:20
Помогали "нечистому" бизнесу: чиновников БЭБ поймали на взятках
28 мая 2026, 18:05
Российские БпЛА атаковали Славянск: повреждены жилые дома
28 мая 2026, 17:48
В Херсонской области взяли под стражу депутата облсовета за агробизнес в интересах оккупантов
28 мая 2026, 17:36
Покушение на мэра Пятихаток: полиция задержала нападающего
28 мая 2026, 17:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктория Сюмар
Все блоги »