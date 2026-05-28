Суд заочно осудил российского "миграционника", который принудительно паспортизировал жителей Херсонщины

При публичном обвинении прокуроров Херсонской областной прокуратуры гражданин РФ признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.

Приговором суда россиянину назначено наказание – 10 лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный - "и.о. начальника управления по вопросам миграции Управления МВД России по Тюменской области". В июле 2022 года временно переехал в оккупированную Херсонщину, где занял аналогичную должность и работал под псевдонимом. Основным вектором его работы являлось предоставление гражданства и выдача паспортов РФ жителям захваченного региона.

В должности осужденный утвердил организационно-штатную структуру подразделения - четыре отдела, которые решали миграционные и паспортно-визовые вопросы.

Таким образом, обеспечивал принудительную российскую паспортизацию населения.

Кроме того, он отыскивал помещение для функционирования службы, подбирал кадры, решал вопросы материально-технического, правового и финансового обеспечения структурного подразделения.

Приговор вынесен заочно, срок осужденный будет отбываться после его фактического задержания.

