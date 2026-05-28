28 мая 2026, 16:59

В Ровно будут судить бывшего военкома за небрежную закупку авто

28 мая 2026, 16:59
Фото: Офис Генерального прокурора
Прокуроры Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего бывшего начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Его обвиняют в небрежном отношении к военной службе, что повлекло государству более 830 тыс. грн убытков.

По данным следствия, в апреле-июне 2023 года чиновник заключил договоры на закупку 16 пикапов для нужд армии за бюджетные средства.

В то же время, он не обеспечил надлежащей проверки стоимости автомобилей. В частности, не поручил подчиненным проверить обоснованность расчетов и сам не проконтролировал соответствие цен требованиям законодательства в сфере оборонных закупок.

В результате автомобили приобрели по завышенным ценам. В их стоимость безосновательно включили прибыль компании-поставщика.

Из-за такого ненадлежащего контроля государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 830 тыс. грн.

В марте 2026 бывшему начальнику областного ТЦК и СП сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Вместе с тем, в январе 2024 в отношении него направлен обвинительный акт в суд по ч. 4 ст. 186, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ст. 368-5 УК Украины, а в мае 2025 года – по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, что в мае правоохранители провели более 40 обысков у действующих и бывших должностных лиц из руководящего состава. У должностных лиц ТЦК изъяли автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте.

Ровно военкомат суд закупки авто
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
