28 мая 2026, 18:05

Помогали "нечистому" бизнесу: чиновников БЭБ поймали на взятках

Фото: СБУ
СБУ, ДБР и Офис генерального прокурора ликвидировали сразу две преступные схемы в рядах Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители задержали двух должностных лиц БЭБ. Они требовали взятки за "содействие" в ведении бизнеса и избегание уголовной ответственности. Один из фигурантов – это аналитик Бюро экономической безопасности, который начал работать в Бюро только в феврале 2026 года.

Его задержали, когда он получал взятку от киевского предпринимателя. За эти деньги предприниматель хотел получить лицензию на право хранения горючего на складах компании.

Другой фигурант – старший детектив Территориального управления БЭБ в Киевской области требовал взятку от фигуранта уголовного производства за его непривлечение к ответственности. Его также задержали "на горячем".

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили врачей, которые за деньги помогали уклончанам выезжать за границу. Медики оформляли фиктивные диагнозы и документы о прохождении стационарного лечения. Стоимость такой медицинской услуги составляла от 10 до 15 тысяч долларов США.

