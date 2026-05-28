28 мая 2026, 15:59

Кровавый конфликт на Днепропетровщине: 59-летний гость из Киева ранил ножом местного жителя

Фото: полиция Днепропетровской области
Во время конфликта злоумышленник нанес тяжкие телесные повреждения 38-летнему мужчине. Преступление произошло 26 мая в одном из поселков Каменского района

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, 59-летний житель Киева гостил у знакомых. При выяснении отношений злоумышленник схватил нож и ранил местного жителя. Пострадавшего госпитализировали в больницу, нападавшего задержали правоохранители.

Полицейские отделения полиции №3 Каменского районного управления полиции установили все обстоятельства преступления и задержали фигуранта в порядке ст.208 УПК Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в суд направили обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины, совершившего убийство в Никопольском районе Днепропетровской области .

