Кровавый конфликт на Днепропетровщине: 59-летний гость из Киева ранил ножом местного жителя

Во время конфликта злоумышленник нанес тяжкие телесные повреждения 38-летнему мужчине. Преступление произошло 26 мая в одном из поселков Каменского района

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, 59-летний житель Киева гостил у знакомых. При выяснении отношений злоумышленник схватил нож и ранил местного жителя. Пострадавшего госпитализировали в больницу, нападавшего задержали правоохранители.

Полицейские отделения полиции №3 Каменского районного управления полиции установили все обстоятельства преступления и задержали фигуранта в порядке ст.208 УПК Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

