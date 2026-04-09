Утренний обстрел в Запорожском районе: раненая женщина
Утром 9 апреля враг атаковал Запорожский район, нанес по меньшей мере 8 ударов
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в поселке Балабино ранена женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Кроме того, повреждены частные дома.
Всего за сутки оккупанты нанесли 804 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области, ранен 58-летний мужчина.
Напомним, 6 апреля от ранений, полученных 13 марта во время российских обстрелов, скончался клирик Днепропетровской епархии Украинской православной церкви (МП) протоиерей Алексей Окушко. Ему было 62 года
