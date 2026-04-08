Восемь человек остаются в больницах после российской атаки на маршрутку в Никополе утром 7 апреля

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Пятерых из пострадавших перевели в областную больницу в Днепре – трех женщин и двух мужчин. Их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Остальные госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

Всего из-за этого российского удар пострадали 17 человек.

Напомним, утром 7 апреля российские военные атаковали FPV-дроном маршрутку в центре Никополя. Погибли четыре человека. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.