08 апреля 2026, 11:42

В Днепропетровской области от ранений после обстрела погиб священник УПЦ МП

08 апреля 2026, 11:42
Фото: eparhia.dp.ua
В понедельник, 6 апреля, от ранений, полученных 13 марта во время российских обстрелов, скончался клирик Днепропетровской епархии Украинской православной церкви (МП) протоиерей Алексей Окушко. Ему было 62 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу епархии.

Оккупанты обстреляли 13 марта поселок Просяна. Протоиерей получил черепно-мозговое ранение и был доставлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И. И. Мечникова, где он находился в коме до момента своей смерти.

Служению протоиерей Алексей Окушко посвятил 32 года своей жизни.

Протоиерея похоронят на монастырском кладбище Свято-Тихвинского женского монастыря в селе Волосское Днепровского района Днепропетровской области.

Напомним, после российской атаки на маршрутку в Никополе на Днепропетровщине утром 7 апреля в больницах остаются восемь человек. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
