В понедельник, 6 апреля, от ранений, полученных 13 марта во время российских обстрелов, скончался клирик Днепропетровской епархии Украинской православной церкви (МП) протоиерей Алексей Окушко. Ему было 62 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу епархии.

Оккупанты обстреляли 13 марта поселок Просяна. Протоиерей получил черепно-мозговое ранение и был доставлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И. И. Мечникова, где он находился в коме до момента своей смерти.

Служению протоиерей Алексей Окушко посвятил 32 года своей жизни.

Протоиерея похоронят на монастырском кладбище Свято-Тихвинского женского монастыря в селе Волосское Днепровского района Днепропетровской области.

Напомним, после российской атаки на маршрутку в Никополе на Днепропетровщине утром 7 апреля в больницах остаются восемь человек. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.