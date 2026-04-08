08 апреля 2026, 19:45

На оккупированном Запорожье россияне гонят школьников и студентов на "цифровой диктант" - что это такое

Фото: из открытых источников
В Запорожской области оккупанты заставляют жителей проходить "цифровой диктант". Активисты рассказали, какая у россиян действительно цель

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам активистов движения сопротивления "Желтая лента", во временно оккупированном Мелитополе людей заставляют участвовать в российской онлайн-акции. Эта акция представляется как проверка цифровой грамотности. Больше всего давят на школьников, студентов, педагогов и бюджетников. Для учебных заведений и учреждений делают списки тех, кто должен принять участие.

На самом же деле, говорят активисты, это очередной инструмент для сбора данных. Во время прохождения участники оставляют персональную информацию, которую оккупационные власти могут использовать для контроля и проверки лояльности.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.

оккупированные территории Запорожская область дети
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Дружковке Донецкой области активно устанавливают антидроновые сетки
08 апреля 2026, 20:25
В Тернопольской области мошенник собирал средства на лечение детей и военных
08 апреля 2026, 20:15
В Украине 9 апреля будут действовать графики отключения света для всех потребителей
08 апреля 2026, 19:52
В Ровенской области иномарка влетела в отбойник: есть погибший
08 апреля 2026, 19:25
В Киеве пьяный курьер выпил кола прямо из заказа клиента
08 апреля 2026, 19:22
В Одессе колл-центр "заработал" на людях почти 100 тысяч долларов
08 апреля 2026, 18:55
В Одесской области будут судить директора предприятия, который нанес государству миллионный ущерб
08 апреля 2026, 18:40
В Харькове избрали меру пресечения мужчине, который с ножом напал на работника ТЦК
08 апреля 2026, 18:12
Нужен Украине Европейский Союз в его нынешнем формате?
08 апреля 2026, 17:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
