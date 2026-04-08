На оккупированном Запорожье россияне гонят школьников и студентов на "цифровой диктант" - что это такое

В Запорожской области оккупанты заставляют жителей проходить "цифровой диктант". Активисты рассказали, какая у россиян действительно цель

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам активистов движения сопротивления "Желтая лента", во временно оккупированном Мелитополе людей заставляют участвовать в российской онлайн-акции. Эта акция представляется как проверка цифровой грамотности. Больше всего давят на школьников, студентов, педагогов и бюджетников. Для учебных заведений и учреждений делают списки тех, кто должен принять участие.

На самом же деле, говорят активисты, это очередной инструмент для сбора данных. Во время прохождения участники оставляют персональную информацию, которую оккупационные власти могут использовать для контроля и проверки лояльности.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.