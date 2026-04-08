В Черниговской области российский дрон атаковал автостоянку: сгорели грузовики
Вечером 7 апреля вражеский беспилотник попал по частной автостоянке в Корюковском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попадания вспыхнули грузовые автомобили. Спасатели ликвидировали пожар.
Огонь уничтожил три транспортных средства, еще несколько автомобилей повреждены.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, россияне атаковали беспилотниками гражданское предприятие в Харьковском районе – возник пожар.
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
08 апреля 2026, 12:30В Ровенской области кроссовер влетел в отбойник: погиб мужчина
08 апреля 2026, 12:10НАБУ и САП завершили следствие по делу Тимошенко о взятках депутатам: что известно
08 апреля 2026, 11:57В Днепропетровской области от ранений после обстрела погиб священник УПЦ МП
08 апреля 2026, 11:4244 млрд грн долгов: Харькову грозит энергетический коллапс в период каденции Терехова
08 апреля 2026, 11:38В Житомирской области аферисты украли деньги у женщины, которая покупала еду для ребенка
08 апреля 2026, 11:35Упал на пути: в Киеве на железнодорожной станции погиб мужчина
08 апреля 2026, 11:15В Тернополе мужчину подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка
08 апреля 2026, 10:51Ветки вербы за 100 грн превратились в мусор возле киевского метро
08 апреля 2026, 10:41Хотел помочь маме: в Харьковской области судили мужчину, который работал на оккупантов
08 апреля 2026, 10:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все блоги »