Украинские БпЛА уничтожили два российских "Тор-М2" на оккупированных территориях
Украинские операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" на временно оккупированной территории Запорожской области
Об этом сообщил командующий Сил боевых систем Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяром", передает RegioNews.
Вражескую цель поразили пилоты 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" вблизи села Балашевка Бердянского района.
Кроме того, операторы СБС уничтожили еще один "Тор-М2" в районе оккупированного Коробкино Луганской области.
"Два ЗРК "Тор" уничтожили Птицы СБС. В течение 1-16 марта это 22 и 23 отпетые Птицами единицы храбячего ПВО", – сообщил "Мадяр".
