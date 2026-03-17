17 марта 2026, 13:56

Украинские БпЛА уничтожили два российских "Тор-М2" на оккупированных территориях

Скриншот с видео
Украинские операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" на временно оккупированной территории Запорожской области

Об этом сообщил командующий Сил боевых систем Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяром", передает RegioNews.

Вражескую цель поразили пилоты 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" вблизи села Балашевка Бердянского района.

Кроме того, операторы СБС уничтожили еще один "Тор-М2" в районе оккупированного Коробкино Луганской области.

"Два ЗРК "Тор" уничтожили Птицы СБС. В течение 1-16 марта это 22 и 23 отпетые Птицами единицы храбячего ПВО", – сообщил "Мадяр".

Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
