Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области – ISW

Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Об этом пишет "Справжнє" со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews.

По оценкам экспертов, геолокированные видео от 10 марта свидетельствуют, что украинские войска продвинулись к юго-востоку от Новоданиловки, недалеко от Орехова.

В течение 11-12 марта российские войска безуспешно атаковали позиции украинских защитников вблизи Степногорска, Магдалиновки, Новоданиловки и Степного.

Аналитики ISW добавляют, что 12 марта оккупанты продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении (восток области), однако добиться успеха им не удалось.

Ситуация на Ореховском направлении. Карта: understandingwar.org

Напомним, во время наступления на Александровском направлении Силам обороны удалось освободить почти всю территорию Днепропетровщины, которая была захвачена войсками РФ. По данным военных, во время весенней кампании приоритетными направлениями для россиян будут оставаться Покровское, Александровское и Запорожское направления.