10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
09:04  13 марта
На Львовщине из-за поджога сухой травы полностью сгорел дом
00:50  13 марта
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
13 марта 2026, 10:24

Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области – ISW

13 марта 2026, 10:24
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
Украинские подразделения добились успехов на Ореховском направлении фронта в Запорожской области

Об этом пишет "Справжнє" со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews.

По оценкам экспертов, геолокированные видео от 10 марта свидетельствуют, что украинские войска продвинулись к юго-востоку от Новоданиловки, недалеко от Орехова.

В течение 11-12 марта российские войска безуспешно атаковали позиции украинских защитников вблизи Степногорска, Магдалиновки, Новоданиловки и Степного.

Аналитики ISW добавляют, что 12 марта оккупанты продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении (восток области), однако добиться успеха им не удалось.

Ситуация на Ореховском направлении. Карта: understandingwar.org

Напомним, во время наступления на Александровском направлении Силам обороны удалось освободить почти всю территорию Днепропетровщины, которая была захвачена войсками РФ. По данным военных, во время весенней кампании приоритетными направлениями для россиян будут оставаться Покровское, Александровское и Запорожское направления.

В Черниговской области уничтожили боевую часть вражеского беспилотника
13 марта 2026, 09:25
ВСУ поразили вражескую станцию из состава зенитного ракетного комплекса в районе Севастополя
12 марта 2026, 13:35
СБУ поразила ключевую нефтебазу "Тихорецк" на юге РФ
12 марта 2026, 12:45
09 марта 2026
Враг атаковал энергетику: есть обесточивание в шести областях
13 марта 2026, 11:09
Подделывали документы, чтобы рубить здоровые деревья: на Житомирщине объявили подозрение чиновникам лесхоза
13 марта 2026, 10:57
В Днепропетровской области произошел взрыв в пятиэтажке: есть пострадавшие
13 марта 2026, 10:48
В Киеве двух блоггеров привлекли к ответственности за видео в полицейской форме
13 марта 2026, 10:36
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
13 марта 2026, 10:29
Россияне ударили по транспортной инфраструктуре в Николаеве
13 марта 2026, 10:06
В Винницкой области прошел открытый разговор о роли женщины в государстве
13 марта 2026, 10:00
В Одесской области вражеские БпЛА атаковали порт: пострадал продуктовый склад
13 марта 2026, 09:59
На Днепропетровщине из ледяной воды вытащили мужчину и его спасителя
13 марта 2026, 09:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
