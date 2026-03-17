Українські БпЛА знищили два російські "Тор-М2" на окупованих територіях

Українські оператори безпілотних літальних апаратів виявили та знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" на тимчасово окупованій території Запорізької області

Про це повідомив командувач Сил бойових систем Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", передає RegioNews.

Ворожу ціль уразили пілоти 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" поблизу села Балашівка Бердянського району.

Крім того, оператори СБС знищили ще один "Тор-М2" у районі окупованого Коробчиного Луганської області.

"Два ЗРК "Тор" знищили Птахи СБС. Протягом 1-16 березня це 22 та 23 відспівані Птахами одиниці хробачого ППО", – повідомив "Мадяр".

