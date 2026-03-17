UA | RU
UA | RU
17 березня 2026, 13:56

Українські БпЛА знищили два російські "Тор-М2" на окупованих територіях

Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Українські оператори безпілотних літальних апаратів виявили та знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" на тимчасово окупованій території Запорізької області

Про це повідомив командувач Сил бойових систем Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", передає RegioNews.

Ворожу ціль уразили пілоти 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" поблизу села Балашівка Бердянського району.

Крім того, оператори СБС знищили ще один "Тор-М2" у районі окупованого Коробчиного Луганської області.

"Два ЗРК "Тор" знищили Птахи СБС. Протягом 1-16 березня це 22 та 23 відспівані Птахами одиниці хробачого ППО", – повідомив "Мадяр".

Нагадаємо, раніше Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луганська область Запорізька область Сили безпілотних систем Мадяр Сили оборони Тор-М2
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Всі блоги »