Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеского удара 11 марта в Шевченковском и Космическом районах города получили повреждения 75 частных домов и 12 многоэтажек.

К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы.

Также глава ОВА сообщил, что в результате атаки россиян на Запорожье и Запорожский район получили ранения 15 человек.

Напомним, 11 марта российская авиация сбросила бомбы на жилищный сектор в Запорожье. Ранее сообщалось о 10 пострадавших в городе.