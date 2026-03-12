Удар по Запорожью 11 марта: повреждены 75 частных домов и 12 многоэтажек
В областном центре ликвидируют последствия российского авиаудара
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеского удара 11 марта в Шевченковском и Космическом районах города получили повреждения 75 частных домов и 12 многоэтажек.
К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы.
Также глава ОВА сообщил, что в результате атаки россиян на Запорожье и Запорожский район получили ранения 15 человек.
Напомним, 11 марта российская авиация сбросила бомбы на жилищный сектор в Запорожье. Ранее сообщалось о 10 пострадавших в городе.
