В Запорожье резко возросло количество раненых в результате атаки РФ

фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате российской атаки по Запорожью возросло до 10 человек, среди раненых есть дети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации спасателей, российские войска нанесли авиаудары по городу 11 марта. В результате обстрела травмы разного характера и степени тяжести получили 10 человек.

Среди пострадавших – 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Напомним, 11 марта российская авиация сбросила бомбы на жилищный сектор в Запорожье. В результате атаки были повреждены несколько домов.