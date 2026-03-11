В Запорожье резко возросло количество раненых в результате атаки РФ
Число пострадавших в результате российской атаки по Запорожью возросло до 10 человек, среди раненых есть дети
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По информации спасателей, российские войска нанесли авиаудары по городу 11 марта. В результате обстрела травмы разного характера и степени тяжести получили 10 человек.
Среди пострадавших – 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.
Напомним, 11 марта российская авиация сбросила бомбы на жилищный сектор в Запорожье. В результате атаки были повреждены несколько домов.
На Запорожье россияне атаковали авто, эвакуировавшее людейВсе новости »
11 марта 2026, 20:30Российская авиация сбросила бомбу на многоквартирный дом в Запорожье
11 марта 2026, 16:55В Запорожье женщина с ножом напала на пенсионера в его день рождения
11 марта 2026, 12:55
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Что в Украине будет с ценами на яйца перед Пасхой
11 марта 2026, 23:55В Украине существенно упали цены на овощи: что стало дешевле
11 марта 2026, 23:35Время добровольцев на фронте прошло
11 марта 2026, 23:19Министр иностранных дел Венгрии обвинил Зеленского во лжи
11 марта 2026, 22:49Киев потратит более 65 миллионов на отделку парка и моста
11 марта 2026, 22:33Трагическая гибель двоих детей: в Николаеве судили мать
11 марта 2026, 22:25Мы привыкли к войне и эта привычка ослабила нас
11 марта 2026, 22:15Сколько детей до сих пор остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
11 марта 2026, 21:59В Киеве "колл-центры" заработали на людях около 18 миллионов
11 марта 2026, 21:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе