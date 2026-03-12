В Харькове 6 детей провалились под лед
В четверг, 12 марта шестеро детей провалились под лед на водоеме в Харькове. Двое из них погибли
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Трагическое событие произошло сегодня: под лед провалились 6 детей Местный житель смог спасти 4 из них. К сожалению, двое парней – 17 и 10 лет – погибли", – говорится в сообщении.
Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших детей на берег.
Психологи предоставили помощь и поддержку родителям погибших детей.
Спасатели призывают взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период неустойчивой весенней погоды, когда лед чрезвычайно тонкий и опасный.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Киевскому району Харькова 7 марта погибли многие. Среди жертв – врач-стоматолог, учительница и дети.