В Харькове 6 детей провалились под лед

фото: ГСЧС

В четверг, 12 марта шестеро детей провалились под лед на водоеме в Харькове. Двое из них погибли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Трагическое событие произошло сегодня: под лед провалились 6 детей Местный житель смог спасти 4 из них. К сожалению, двое парней – 17 и 10 лет – погибли", – говорится в сообщении.

Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших детей на берег.

Психологи предоставили помощь и поддержку родителям погибших детей.

Спасатели призывают взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период неустойчивой весенней погоды, когда лед чрезвычайно тонкий и опасный.

