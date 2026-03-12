12:50  12 марта
12 марта 2026, 20:11

В Харькове 6 детей провалились под лед

12 марта 2026, 20:11
фото: ГСЧС
В четверг, 12 марта шестеро детей провалились под лед на водоеме в Харькове. Двое из них погибли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Трагическое событие произошло сегодня: под лед провалились 6 детей Местный житель смог спасти 4 из них. К сожалению, двое парней – 17 и 10 лет – погибли", – говорится в сообщении.

Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших детей на берег.

Психологи предоставили помощь и поддержку родителям погибших детей.

Спасатели призывают взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период неустойчивой весенней погоды, когда лед чрезвычайно тонкий и опасный.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Киевскому району Харькова 7 марта погибли многие. Среди жертв – врач-стоматолог, учительница и дети.

