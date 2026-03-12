20:49  12 марта
Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
20:11  12 марта
В Харькове 6 детей провалились под лед
19:25  12 марта
В Одессе люди могут остаться без питьевой воды
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 20:15

Хотел найти работу: на Прикарпатье "работодатель" ограбил мужчину

12 марта 2026, 20:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Прикарпатье 55-летний мужчина стал жертвой аферистов. Это случилось, когда он искал подработку онлайн

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

55-летний житель Прикарпатья обратился в полицию. Он рассказал, что в одной из социальных сетей наткнулся на объявление о возможности быстрого заработка в онлайн-режиме.

Впоследствии мужчина позвонил по телефону "работодателю" и получил инструкции по трудоустройству. Впоследствии ему начали звонить по телефону с неизвестных номеров и поступать SMS-сообщения с кодами подтверждения. При разговоре с незнакомцем он сообщил код из сообщений.

В результате мужчина увидел, что с его банковского счета списали 46 тысяч гривен.

"Полиция в очередной раз напоминает: предложения быстрого и гарантированного заработка в интернете часто являются составной частью мошеннических схем. Не переводите средства неизвестным лицам, не вводите реквизиты банковских карт на сомнительных сайтах и не доверяйте обещаниям высокой прибыли без проверенной информации", - призывают в полиции.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Ивано-Франковская область
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Житомире простились с командиром 39-й бригады тактической авиации Александром Довгачем
12 марта 2026, 21:12
В Днепре загорелся жилой дом: женщина сгорела заживо
12 марта 2026, 20:55
Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
12 марта 2026, 20:49
В Харькове 6 детей провалились под лед
12 марта 2026, 20:11
Графики отключений на 13 марта: когда будем без света в пятницу
12 марта 2026, 19:39
В Одессе люди могут остаться без питьевой воды
12 марта 2026, 19:25
В Запорожье тысячи абонентов остались без света и теплоснабжения после российской атаки
12 марта 2026, 18:49
Во Львовской области будут судить работника ТЦК, который во время проверки документов избил мужчину
12 марта 2026, 18:24
Психологиня рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину
12 марта 2026, 17:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »