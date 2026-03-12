Хотел найти работу: на Прикарпатье "работодатель" ограбил мужчину

Фото: Национальная полиция

В Прикарпатье 55-летний мужчина стал жертвой аферистов. Это случилось, когда он искал подработку онлайн

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

55-летний житель Прикарпатья обратился в полицию. Он рассказал, что в одной из социальных сетей наткнулся на объявление о возможности быстрого заработка в онлайн-режиме.

Впоследствии мужчина позвонил по телефону "работодателю" и получил инструкции по трудоустройству. Впоследствии ему начали звонить по телефону с неизвестных номеров и поступать SMS-сообщения с кодами подтверждения. При разговоре с незнакомцем он сообщил код из сообщений.

В результате мужчина увидел, что с его банковского счета списали 46 тысяч гривен.

"Полиция в очередной раз напоминает: предложения быстрого и гарантированного заработка в интернете часто являются составной частью мошеннических схем. Не переводите средства неизвестным лицам, не вводите реквизиты банковских карт на сомнительных сайтах и не доверяйте обещаниям высокой прибыли без проверенной информации", - призывают в полиции.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе.