Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр

иллюстративное фото: из открытых источников

До 150 грн за литр может вырасти цена на бензин, в случае если антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу

Как передает RegioNews, об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.LIVE.

"Если сейчас антимонопольный комитет не проделает свою работу, то вы завтра увидите 150 гривен за литр. И будете думать, что это так можно, так позволено", – подчеркнула она.

Напомним, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.