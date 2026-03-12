Фото: полиция

Правоохранители разоблачили двух жителей Могилев-Подольского района на организации незаконного пересечения границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дельцы разработали маршрут в обход пограничных патрулей. "Клиент" должен был встретиться с ними в условленном месте, после чего его доставляли в реку и инструктировали о способе "трансфера". Пересечь границу мужчина имел в купленном им гидрокостюме, переплыв Днестр.

Свои услуги 22-летние фигуранты оценили в 2000 долларов с человека.

Полиция совместно с пограничниками задержала организаторов при попытке переправы. У них изъяли автомобиль, телефоны, деньги и гидрокостюм.

Задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу). Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд взял фигурантов под стражу с возможностью внесения залога в размере более 266 тысяч гривен.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Дунай и сбежать в Румынию. Для форсирования реки мужчина приобрел гидрокостюм и водный электроскутер.