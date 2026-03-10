Фото: БЭБ

Правоохранители разоблачили и прекратили работу трех незаконных автозаправочных станций в Черновицкой и Хмельницкой областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

На этих АЗС осуществлялась розничная реализация горючего неизвестного происхождения без необходимых разрешительных документов. В частности, отсутствовали лицензии на розничную торговлю, сертификаты качества и документы о происхождении нефтепродуктов.

Во время обысков правоохранители изъяли более 60 тыс. литров горючего, 6 автозаправочных колонок, 7 резервуаров для хранения горючего и 2 резервуара со сжиженным газом. Кроме того, изъяли 35 тыс. грн наличных, полученных от реализации горючего.

Правоохранители также изъяли документацию о приобретении и реализации нефтепродуктов, и мобильные телефоны фигурантов, причастных к незаконной работе АЗС.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее правоохранители приостановили работу двух незаконных автозаправочных станций в Полтавской и Харьковской областях. АЗС работали без лицензий и сертификатов.