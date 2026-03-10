В Днепре раскрыли "теневую" продажу топливных талонов на 218 млн грн

Фото: Прокуратура Украины

Киевская областная прокуратура разоблачила масштабную схему уклонения от налогов и прекратила работу "транзитно-конвертационного центра", работавшего в Днепре с 2023 года

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, группа лиц покупала топливные талоны на бензин и дизель от известных сетей АЗС и продавала их за наличные деньги без отражения в налоговой отчетности.

Для прикрытия сделок использовалась сеть подконтрольных предприятий, через которые искусственно формировался налоговый кредит по НДС для компаний из разных сфер.

По оценкам следствия, в 2023-2025 годах через эти фирмы реализовали талоны более чем на 218 млн грн, в результате чего государственный бюджет недополучил более 34,7 млн грн НДС.

Во время обысков у предполагаемого организатора изъяты наличные деньги, банковские карты, телефоны, жесткий диск, финансовая документация, черновые записи и значительное количество топливных талонов.

Прокуратура инициировала арест изъятого имущества для сохранения доказательств и проведения следственных действий.

