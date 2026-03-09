Враг за сутки нанес 805 ударов по Запорожской области: есть раненые

Фото: Запорожская ОВА

За минувшие сутки в Запорожской области зафиксировано 805 вражеских ударов по 36 населенным пунктам

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак три человека получили ранения.

Войска РФ совершили 18 авиационных ударов по ряду населенных пунктов Запорожской области, среди которых Камышеваха, Орехов, Гуляйполе и другие.

Кроме того, 556 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали многочисленные села и городки области, включая Красноднепровку, Степногорск, Приморский, Орехов, Гуляйпол и Новый Запорожье.

Также зафиксировано 6 обстрелов с РСЗО и 225 артиллерийских ударов по разным населенным пунктам области.

В результате обстрелов поступило 29 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, за последнюю неделю российские силы атаковали Украину почти 1750 ударными дронами, 1530 управляемыми авиационными бомбами и 39 ракетами. Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе энергетическая система и жилые здания.