Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°
В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона
В Сумской области ВАЗ врезался в дерево и опрокинулся
09 марта 2026, 07:23

Враг за сутки нанес 805 ударов по Запорожской области: есть раненые

09 марта 2026, 07:23
Фото: Запорожская ОВА
За минувшие сутки в Запорожской области зафиксировано 805 вражеских ударов по 36 населенным пунктам

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак три человека получили ранения.

Войска РФ совершили 18 авиационных ударов по ряду населенных пунктов Запорожской области, среди которых Камышеваха, Орехов, Гуляйполе и другие.

Кроме того, 556 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали многочисленные села и городки области, включая Красноднепровку, Степногорск, Приморский, Орехов, Гуляйпол и Новый Запорожье.

Также зафиксировано 6 обстрелов с РСЗО и 225 артиллерийских ударов по разным населенным пунктам области.

В результате обстрелов поступило 29 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, за последнюю неделю российские силы атаковали Украину почти 1750 ударными дронами, 1530 управляемыми авиационными бомбами и 39 ракетами. Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе энергетическая система и жилые здания.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
