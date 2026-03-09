09:56  09 березня
У Вінниці з-під криги на озері дістали тіло жінки
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
08:38  09 березня
Підпали авто за гроші: у Полтаві студентку відправили під домашній арешт
09 березня 2026, 07:23

Ворог за добу завдав 805 ударів по Запорізькій області: є поранені

09 березня 2026, 07:23
Фото: Запорізька ОВА
За минулу добу в Запорізькій області зафіксовано 805 ворожих ударів по 36 населених пунктах

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, в результаті атак троє людей отримали поранення.

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по низці населених пунктів Запорізької області, серед яких Комишуваха, Оріхів, Гуляйполе та інші.

Крім того, 556 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували численні села та містечка області, включно з Червонодніпровкою, Степногірськом, Приморським, Оріховом, Гуляйполем та Новим Запоріжжям.

Також зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ та 225 артилерійських ударів по різних населених пунктах області.

Внаслідок обстрілів надійшло 29 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, за останній тиждень російські сили атакували Україну майже 1750 ударними дронами, 1530 керованими авіаційними бомбами та 39 ракетами. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну систему та житлові будівлі.

