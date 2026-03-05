19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
18:14  05 марта
Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр
16:31  05 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 20:25

Россияне вербуют подростков на диверсии в виде игры - полиция Запорожья

05 марта 2026, 20:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Российские спецслужбы активно используют украинских детей для диверсий. Например, для поджогов военных автомобилей, административных зданий и объектов критической инфраструктуры

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Исполняющий обязанности начальника отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Запорожской области Василий Говтва рассказал, что россияне вербуют украинских детей через социальные сети и мессенджеры. Есть также ситуации, когда это происходит через онлайн игры: например, в тематических чатах геймеров.

"В тематических группах или чатах для геймеров враг прописывает, как можно заработать "легкие" деньги. Например, сфотографировать объекты критической инфраструктуры, расклеить листовки и т.д. Преступные действия подаются как элементы игры или квесты в реальной жизни. Они придумывают уровни, чтобы в конце концов ребенок совершил преступление, например, поджог военного автомобиля", - говорит Василий Говтва.

По словам правоохранителя, российские спецслужбы ищут уязвимых подростков. Нередко они могут притворяться друзьями, а также прибегать к шантажу.

Напомним, ранее в Харькове судили подростка за пособничество к совершению террористического акта. Оказалось, что он вербовал сверстников для работы на русских.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подростки российские агенты Запорожская область
Пыталась подорвать здание ТЦК в Донецкой области: СБУ задержала российскую агентку
05 марта 2026, 10:24
В Херсоне задержали супругов, которые по заказу россиян корректировали атаки по городу
04 марта 2026, 10:51
В Кропивницком задержали агента ФСБ, который "вербовал" людей для регистрации российских Старлинков
03 марта 2026, 12:58
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Кличко вне очереди созывает Киевсовет: названная причина
05 марта 2026, 20:56
В России приговорили к 13 годам жену погибшего защитника Мариуполя
05 марта 2026, 20:40
Страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины
05 марта 2026, 20:39
Украинские военные показали видео уничтожение российского вертолета Ка-27 в Черном море
05 марта 2026, 20:19
Производителя воды "Карпатская джерельная" оштрафовали почти на 10 миллионов
05 марта 2026, 20:09
Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании завершать войну
05 марта 2026, 19:58
На Днепропетровщине мужчина атаковал знакомого ножом в грудь
05 марта 2026, 19:55
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
05 марта 2026, 19:36
В СБУ прокомментировали бронирование владельцев популярных Telegram-каналов
05 марта 2026, 19:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »