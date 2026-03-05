Россияне вербуют подростков на диверсии в виде игры - полиция Запорожья

Фото: Нацполиция

Российские спецслужбы активно используют украинских детей для диверсий. Например, для поджогов военных автомобилей, административных зданий и объектов критической инфраструктуры

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Исполняющий обязанности начальника отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Запорожской области Василий Говтва рассказал, что россияне вербуют украинских детей через социальные сети и мессенджеры. Есть также ситуации, когда это происходит через онлайн игры: например, в тематических чатах геймеров.

"В тематических группах или чатах для геймеров враг прописывает, как можно заработать "легкие" деньги. Например, сфотографировать объекты критической инфраструктуры, расклеить листовки и т.д. Преступные действия подаются как элементы игры или квесты в реальной жизни. Они придумывают уровни, чтобы в конце концов ребенок совершил преступление, например, поджог военного автомобиля", - говорит Василий Говтва.

По словам правоохранителя, российские спецслужбы ищут уязвимых подростков. Нередко они могут притворяться друзьями, а также прибегать к шантажу.

Напомним, ранее в Харькове судили подростка за пособничество к совершению террористического акта. Оказалось, что он вербовал сверстников для работы на русских.