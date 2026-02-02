Фото: ОВА

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя вранці 2 лютого дістали поранення дві людини

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Росіяни ударили безпілотником по легковику, який рухався на околиці обласного центру. Внаслідок атаки поранені 72-річний водій та 70-річна пасажирка авто.

Постраждалим надали всю необхідну медичну допомогу – далі вони лікуватимуться вдома.

Нагадаємо, зранку 2 лютого ворог здійснив чергову атаку на об’єкти Укрзалізниці. Росіяни спрямували БПЛА на тепловоз, який перебував на станції у Запорізькій області.