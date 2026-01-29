Український МіГ-29 знищив командний пункт РФ на Запоріжжі

Скриншот із відео

Українська авіація завдала високоточного удару по командному пункту управління російських окупаційних військ на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє видання "Справжнє" з посиланням на блог пілотів Повітряних сил ЗСУ "Соняшник", передає RegioNews.

Зазначається, що прицільний авіаудар виконав екіпаж винищувача МіГ-29.

У результаті атаки було знищено командний пункт роти противника, а також місце зберігання боєкомплекту.

Нагадаємо, за минулий рік спецпризначенці "Альфи" атакували далекобійними дронами п’ять військових аеродромів ворога. Результат – РФ втратила 15 одиниць авіатехніки. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним.