Український МіГ-29 знищив командний пункт РФ на Запоріжжі
Українська авіація завдала високоточного удару по командному пункту управління російських окупаційних військ на Запорізькому напрямку
Про це повідомляє видання "Справжнє" з посиланням на блог пілотів Повітряних сил ЗСУ "Соняшник", передає RegioNews.
Зазначається, що прицільний авіаудар виконав екіпаж винищувача МіГ-29.
У результаті атаки було знищено командний пункт роти противника, а також місце зберігання боєкомплекту.
Нагадаємо, за минулий рік спецпризначенці "Альфи" атакували далекобійними дронами п’ять військових аеродромів ворога. Результат – РФ втратила 15 одиниць авіатехніки. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним.
29 січня 2026, 07:33
