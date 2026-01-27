08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
В Киеве ночью произошел пожар в девятиэтажке: погиб человек
Взятка за снятие с розыска: в Тернопольской области чиновника ТЦК взяли под стражу
27 января 2026, 08:41

Армия РФ атаковала Украину 165 беспилотниками: ПВО обезвредила 135 БпЛА

27 января 2026, 08:41
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 27 января РФ атаковала Украину 165 ударными БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами других типов, около 100 из них "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 135 вражеских беспилотников на севере, юге в центре и востоке страны.

Зафиксированы попадания 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 9 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Атака на Украину 27 января 2026 года

Напомним, ночью 27 января российские войска атаковали беспилотниками Николаевскую область. Основной удар направили по энергетической инфраструктуре.

Также россияне атаковали объект инфраструктуры во Львовской области.

Кроме того, ночью войска РФ массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Пострадали 22 человека.

