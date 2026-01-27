826 ударів по Запорізькій області за добу: постраждала молода жінка

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждала молода жінка.

Згідно з даними обласної військової адміністрації, на територію регіону були здійснені атаки за допомогою різних видів зброї.

Авіаційні удари було нанесено по 14 цілях у восьми населених пунктах. Безпілотники атакували понад 20 сіл і міст, здебільшого використовуючи дрони типу FPV. Реактивні системи залпового вогню здійснили 7 обстрілів, уражуючи Запоріжжя, Гуляйполе та Варварівку.

Артилерійський вогонь охопив більш ніж 20 населених пунктів, серед яких Степногірськ, Приморське, Павлівка, Залізничне, Щербаки, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянка, Зелене, Солодке та Добропілля.

Надійшло 170 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 27 січня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами інших типів. Зафіксовані влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 9 локаціях.