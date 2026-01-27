08:57  27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
08:29  27 січня
У Києві вночі сталася пожежа у девʼятиповерхівці: загинула людина
08:21  27 січня
Хабар за зняття з розшуку: на Тернопільщині посадовця ТЦК взяли під варту
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 08:49

826 ударів по Запорізькій області за добу: постраждала молода жінка

27 січня 2026, 08:49
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби війська РФ завдали 826 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждала молода жінка.

Згідно з даними обласної військової адміністрації, на територію регіону були здійснені атаки за допомогою різних видів зброї.

Авіаційні удари було нанесено по 14 цілях у восьми населених пунктах. Безпілотники атакували понад 20 сіл і міст, здебільшого використовуючи дрони типу FPV. Реактивні системи залпового вогню здійснили 7 обстрілів, уражуючи Запоріжжя, Гуляйполе та Варварівку.

Артилерійський вогонь охопив більш ніж 20 населених пунктів, серед яких Степногірськ, Приморське, Павлівка, Залізничне, Щербаки, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянка, Зелене, Солодке та Добропілля.

Надійшло 170 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 27 січня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами інших типів. Зафіксовані влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 9 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна поранення Запорізька область БПЛА атака руйнування російська армія цивільні РСЗВ Град
Росіяни атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині
27 січня 2026, 08:15
Ворог вдарив по енергетиці на Миколаївщині: поранена жінка
27 січня 2026, 07:41
Війська РФ обстріляли три райони Дніпропетровщини: є пошкодження
27 січня 2026, 07:30
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Провалився з горища: на Полтавщині загинув 9-річний хлопчик
27 січня 2026, 10:00
Війська РФ вдарили КАБами по Слов'янську: загинуло подружжя
27 січня 2026, 09:52
Росіяни поцілили дронами по двох маршрутках з пасажирами у Запорізькому районі
27 січня 2026, 09:40
Дим і неприємний запах у Бродах на Львівщині після атаки: школи не працюють
27 січня 2026, 09:36
Картопля і огірки стають все дорожче: як в Україні змінились ціни на овочі
27 січня 2026, 09:30
Через ожеледицю понад 140 населених пунктів Хмельниччини залишилися без світла
27 січня 2026, 09:11
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
27 січня 2026, 08:57
На Львівщині чоловік намагався провезти через кордон IPhone на 2 млн грн під виглядом вживаного одягу
27 січня 2026, 08:50
Армія РФ атакувала Україну 165 безпілотниками: ППО знешкодила 135 БпЛА
27 січня 2026, 08:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »