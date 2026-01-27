08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
08:29  27 января
В Киеве ночью произошел пожар в девятиэтажке: погиб человек
08:21  27 января
Взятка за снятие с розыска: в Тернопольской области чиновника ТЦК взяли под стражу
27 января 2026, 07:30

Войска РФ обстреляли три района Днепропетровщины: есть повреждения

27 января 2026, 07:30
Иллюстративное фото: armyinform
В ночь на 27 января российские войска ударили по трем районам Днепропетровской области. Вечером попали беспилотником по девятиэтажке в Кривом Роге. Также оккупанты атаковали Никопольщину и Синельниковщину

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Из-за вечернего удара беспилотником по криворожской девятиэтажке, к счастью, никто не пострадал. Пожар в квартире и на балконах спасатели потушили. В безопасное место они вывели 15 человек", – рассказал чиновник.

Кроме того, российская армия направила БпЛА на Лозоватскую громаду Криворожья. Люди не пострадали.

Продолжались атаки и в Никопольщину. Район страдал от вражеских артиллерии и РСЗО "Град". Агрессор попал по Никополю и Марганцу.

БпЛА россияне также применили по Николаевской громаде Синельниковского района. В результате атаки поврежден частный дом.

К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.

Напомним, ночью 27 января россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Пострадали 22 человека.

война обстрелы Днепропетровская область повреждения последствия
