Россияне атаковали объект инфраструктуры во Львовской области
Во вторник, 27 января, российские военные нанесли удар по объекту инфраструктуры во Львовской области
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.
На месте работают все профильные службы. Предварительно, погибших или пострадавших нет.
Информация о последствиях атаки еще уточняется.
Напомним, ночью 27 января российские войска атаковали беспилотниками Николаевскую область. Основной удар направили по энергетической инфраструктуре.
