Враг ударил по энергетике в Николаевской области: ранена женщина
Ночью войска РФ атаковали Николаевскую область БпЛА, основной удар направили по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"Ночью враг атаковал область БПЛА типа Shahed 131/136 и беспилотниками-имитаторами разных типов, направив основной удар по энергетической инфраструктуре", – отметил он.
Ким добавил, что в Ольшанской общине в результате атаки и падения обломков сбитых БпЛА разрушен один частный дом и повреждены еще два.
Пострадала 59-летняя женщина, ее состояние тяжелое, она госпитализирована в Николаев. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, ночью 27 января россияне массированно атаковали в Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Предварительно пострадали 22 человека.