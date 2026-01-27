Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Ночью враг атаковал область БПЛА типа Shahed 131/136 и беспилотниками-имитаторами разных типов, направив основной удар по энергетической инфраструктуре", – отметил он.

Ким добавил, что в Ольшанской общине в результате атаки и падения обломков сбитых БпЛА разрушен один частный дом и повреждены еще два.

Пострадала 59-летняя женщина, ее состояние тяжелое, она госпитализирована в Николаев. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, ночью 27 января россияне массированно атаковали в Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Предварительно пострадали 22 человека.