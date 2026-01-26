Запорізькі ветерани провели меморіальний шаховий турнір імені захисника України Дмитра Єрмакова

Фото: ГО Захист держави

Цими вихідними на базі Запорізького регіонального офісу ГО "Захист держави" відбувся шаховий турнір, присвячений пам’яті захисника України Дмитра Єрмакова, який загинув у ході повномасштабного російського вторгнення. Захід об’єднав ветеранів, військовослужбовців і побратимів загиблого воїна.

26 січня 2026 року Дмитру Єрмакову мало б виповнитися 43 роки. Він загинув 2 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку біля населеного пункту Макіївка..

Дмитро Єрмаков був учасником антитерористичної операції у складі 93-ї окремої механізованої бригади. А з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну проходив службу у 6-му стрілецькому батальйоні. За час служби був відзначений державними та відомчими нагородами, зокрема медаллю "Захиснику Вітчизни", орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно), нагрудними знаками "Ветеран війни", "Учасник АТО", "Гвардія" та "Знак пошани".

Він був братом керівника ветеранського напряму та представника Запорізького осередку ГО "Захист держави" Олександра Єрмакова. Обидва свого часу стали на захист України.

Формат турніру був обраний не випадково — Дмитро Єрмаков захоплювався шахами. Організатори зазначають, що захід мав на меті не спортивне суперництво, а вшанування пам’яті загиблого побратима та живе спілкування між ветеранами й військовими.

Турнір пройшов за круговою системою. Участь у ньому взяли 12 гравців, кожен зіграв 11 партій. Контроль часу становив 5 хвилин.

"Для нас було важливо зібратися саме так — без гучних слів, у колі побратимів. Дмитро любив шахи, і цей турнір став способом згадати його таким, яким він був у житті. Пам’ять про наших загиблих — це не лише дати, а й спільнота людей, які продовжують триматися разом", — зазначив ветеран Олександр Єрмаков, брат Дмитра Єрмакова, захисника України, представник Запорізького осередку ГО "Захист держави".

У Запорізькому осередку ГО "Захист держави" наголошують, що подібні ініціативи є частиною системної роботи з ветеранською спільнотою. Крім того осередок надає безкоштовну психологічну та юридичну підтримку військовослужбовцям і ветеранам, а також створює простір для спілкування і взаємної підтримки.

У разі потреби в консультаційній, психологічній або правовій допомозі можна звернутися до Запорізького осередку ГО "Захист держави" за адресою:

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 234

телефон: +380 93 475 01 74

