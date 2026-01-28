14:25  28 января
В Одесской области родителей судили из-за того, что дети в школе устроили буллинг
11:57  28 января
На Волыни из-за морозов 14 человек попали в больницу: есть случаи ампутаций
11:45  28 января
В Днепре мужчина ездил по городу на BMW под наркотиками
28 января 2026, 14:40

Госслужащие в регионах могут остаться без зарплат: правительство "забыло" принять нормативку

28 января 2026, 14:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
Государственные служащие местных администраций, должностные лица местного самоуправления оккупированных и деоккупированных общин и работники военных администраций населенных пунктов до сих пор не получили зарплаты из-за отсутствия нормативных решений Кабмина

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, правительство должно одобрить необходимые документы до 15 января 2026 года, но этого не сделано. Поэтому невозможно начислять заработную плату и распределять субвенции по должностной сетке.

Депутат отметил, что пока правительство занимается другими активностями, включая поездки и презентации крупных инвестиций, январь подходит к концу, а зарплаты чиновников остаются не выплаченными.

"Вообще Кабмин это должен бы до 15 января 2026 года одобрить, но там кто на фотосессии со светом и без, кто у Давос, кто презентацию лепит о 800 триллионах миллиардов инвестиций. Сильно. Мощно. Как всегда", – отметил Железняк.

Напомним, ранее Железняк писал, что СБУ не дала должной реакции на депутатский запрос относительно деятельности солнечных станций, связанных с экс-заместителем ОП Ростиславом Шурмой.

Как известно, НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным следствия, сообщено о подозрении 9 лицам, среди которых бывший заместитель Руководителя Офиса Президента и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины",

Имени антикоррупционные органы не назвали, но по данным народного депутата Ярослава Железняка , речь идет о Ростиславе Шурме.

