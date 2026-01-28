В Одесской области родителей судили из-за того, что дети в школе устроили буллинг

Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснилось, старшеклассницы в течение длительного времени систематически травили свою одноклассницу. В Telegram они даже создали оскорбительные стикеры, сделанные из фотографий потерпевшей. Мать девушки обратилась к директору и родителям старшеклассниц, после чего группу в Telegram удалили. Однако извинений не произошло.

Судом признаны виновными родителей несовершеннолетних участниц лицея в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 173-4 КУоАП, и наложены на них административные взыскания в виде штрафа в размере от 850 до 1700 грн.

Напомним, ранее сообщалось о случае буллинга во Львовской области, где девять подростков травили парня с инвалидностью. Среди обидчиков – дети в возрасте от 13 до 16 лет, среди которых три девушки.