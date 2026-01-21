Военные пенсии и надбавки в 2026 году: как получить все свои деньги

Иллюстративное фото: Виталий Соленый / АрмияInform

Многие военные и пенсионеры жалуются, что их зарплаты и пенсии меньше, чем должны быть. Как выяснилось, часто причина заключается в том, что выплаты считают по старым правилам, которые уже считаются неправильными

Об этом информирует Ивано-Франковская ячейка ОО "Защита государства", передает RegioNews.

Раньше зарплаты и пенсии насчитывали от 1762 грн – показателя еще с 2018 года. В 2025 году суды постановили, что так поступать нельзя. Теперь для расчета нужно брать прожиточный минимум текущего года. В 2025 году он составил 3028 грн.

От этой цифры зависят зарплата, надбавки, пенсия и пенсия по инвалидности. Юрист ОО "Защита государства" Александр Архипов объясняет:

"Когда берут старую цифру, человек автоматически получает меньше денег – часто не зная об этом".

Несмотря на решения судов, многие учреждения продолжают считать по старинке. Поэтому чтобы получить выплаты по новым правилам, военным и пенсионерам нужно обращаться самостоятельно.

ОО "Защита государства" предлагает бесплатные консультации для военных, ветеранов и пенсионеров.

Контакты для записи: +38 066 004 17 09 г. Ивано-Франковск, ул. Богдана Лепкого 47б.

