10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
09:30  21 января
Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката
07:24  21 января
Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 10:57

Военные пенсии и надбавки в 2026 году: как получить все свои деньги

21 января 2026, 10:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Виталий Соленый / АрмияInform
Читайте також
українською мовою

Многие военные и пенсионеры жалуются, что их зарплаты и пенсии меньше, чем должны быть. Как выяснилось, часто причина заключается в том, что выплаты считают по старым правилам, которые уже считаются неправильными

Об этом информирует Ивано-Франковская ячейка ОО "Защита государства", передает RegioNews.

Раньше зарплаты и пенсии насчитывали от 1762 грн – показателя еще с 2018 года. В 2025 году суды постановили, что так поступать нельзя. Теперь для расчета нужно брать прожиточный минимум текущего года. В 2025 году он составил 3028 грн.

От этой цифры зависят зарплата, надбавки, пенсия и пенсия по инвалидности. Юрист ОО "Защита государства" Александр Архипов объясняет:

"Когда берут старую цифру, человек автоматически получает меньше денег – часто не зная об этом".

Несмотря на решения судов, многие учреждения продолжают считать по старинке. Поэтому чтобы получить выплаты по новым правилам, военным и пенсионерам нужно обращаться самостоятельно.

ОО "Защита государства" предлагает бесплатные консультации для военных, ветеранов и пенсионеров.

Контакты для записи: +38 066 004 17 09 г. Ивано-Франковск, ул. Богдана Лепкого 47б.

Напомним, ранее юрист ОО "Защита государства" рассказывал о льготах для ветеранов в 2026 году. В частности, ключевые новшества и действующие гарантии о которых важно знать каждому.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина деньги военные выплаты пенсионеры общественная организация Защита Государства
Льготы для ветеранов в 2026 году: что нужно знать – объясняет ОО "Защита Государства"
20 января 2026, 14:36
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Пытался зарезать бойца ВСУ: в Запорожье по "горячим следам" задержали агента-киллера ФСБ
21 января 2026, 12:28
В Днепре Hyundai снес светофор в центре города
21 января 2026, 12:25
Автогражданка бесплатно: что нужно знать военным и ветеранам
21 января 2026, 12:24
В Кривом Роге будут судить нацгвардейца, который насмерть сбил 13-летнего мальчика
21 января 2026, 12:14
Попросил выйти из трамвая: в Киеве пассажир ножом ранил водителя
21 января 2026, 11:58
Бизнес на фиктивных браках: в Одесской области будут судить женщину за организацию схемы побега военных за границу
21 января 2026, 11:56
Воронки, разбитые кровли и ангары: россияне ударили по домам и предприятиям в Запорожье
21 января 2026, 11:55
В Киевской области разоблачили растрату 9 миллионов гривен на закупки котлов
21 января 2026, 11:48
В Одессе будут судить администратора нелегального игорного зала
21 января 2026, 11:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »