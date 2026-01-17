Россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Впоследствии он добавил, что в результате вражеских обстрелов Индустриального района пострадали.

Есть информация, что удары наносились с помощью реактивных систем залпового огня Торнадо, а корректировка и фиксация попаданий осуществлялась с помощью разведки БПЛА.

Напомним, на днях РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове. Также россияне атаковали пригород Харькова.