"Мамо, я боюся!": як сім'ї вимушені залишати будинки під обстрілами у Кушугумі

Кушугум – центральне селище однойменної громади Запорізької області, розташоване за 15 км від фронту. 2 січня обласна військова адміністрація наказала провести обов'язкову евакуацію дітей із селища: тут проживають близько 600 дітей

Про це пише видання "Справжнє", передає RegioNews.

Для багатьох родин це стало шоком. Жителька Кушугума Катерина Мурашова зізнається, що не планувала виїжджати: родина нещодавно переїхала до власного будинку, де тривають ремонтні роботи.

"Нарешті заїхали в будинок. Закупили ліжка для дітей, кожен має окрему кімнату. Планували зробити ванну, підготували місце для бойлера, провели труби… А тепер доведеться збирати речі", – розповідає жінка.

Пані Катерина. Фото: "Справжнє"

Діти також не приховують розчарування. Старший син Артем Мурашов каже: "Чесно, дуже не хочеться виїжджати. Тут усі мої друзі, я прожив тут майже 15 років".

Родина поїде до Запоріжжя, де їх прийме кумa, що має вільну квартиру. Місцева влада обіцяє матеріальну допомогу – по 10 800 грн на кожного члена родини, а переселенців поселять у гуртожитках з урахуванням побажань щодо розташування та близькості до роботи чи школи.

Наслідки ударів по Кушугуму. Фото: "Справжнє"

Головна причина евакуації – посилення обстрілів. За останні пів року ситуація лише погіршувалася: у грудні авіабомби росіян влучили поряд із місцевою гімназією, поранивши жінку з дитиною. Місцеві жителі повідомляють про щоденні атаки, що викликають страх у дітей.

Кушугум в антидронових сітках. Фото: "Справжнє"

Пані Аліна разом із 16-річною донькою, яка все більше лякається вибухів, теж готується до евакуації.

"Уночі здригається, схоплюється, плаче. Кричить: "Мамо, я боюся, мамо, мені страшно, мамо, що робити, куди тікати?". Бігти, як ви розумієте, тут нікуди. До підвалу залізеш – тебе засипле, і не вилізеш звідти ніколи. В хаті? В хаті вікна", – розмірковує пані Аліна.

Зізнається: попри все, виїжджати не хоче. Утім, до кінця місяця все ж таки зберуться і поїдуть у Дніпро – до батьків чоловіка.

Заступник голови селищної ради Владислав Василега пояснює, що евакуацію проводять превентивно, щоб дати батькам час спокійно організувати переїзд і підготувати дітей. Нині в Кушугумі проживають близько 8 500 людей, частина з яких – тимчасові переселенці із сусідньої Малокатеринівки, практично зруйнованої обстрілами.

У п’ятницю, 9 січня, запорізькі поліцейські вивезли з Кушугума ще 19 дітей із батьками, продовжуючи евакуаційні заходи.

Нагадаємо, в кінці грудня у Чернігівській області оголосили обов'язкову евакуацію населення із 14 прикордонних сіл. Її мають завершити протягом 30 днів.

Читайте також: Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини

