Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

"В результате ночной атаки в Вышгородском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. Побиты окна, изуродованы фасады, разрушены кровли", – говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

Тем, чьи дома подверглись разрушениям, оказывается необходимая помощь.

Напомним, в ночь на 12 января войска РФ совершили атаку на Украину ударными беспилотниками. В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, работали силы ПВО. В результате атаки пострадал Соломенский район столицы.