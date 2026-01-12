Папа Римский призвал РФ прекратить атаки на Украину: "Я молюсь за тех, кто страдает"

Скриншот с видео

Об этом понтифик написал в соцсети X, передает RegioNews.

"В Украине новые серьезные атаки на энергетическую инфраструктуру в условиях усиления холодов наносят значительный ущерб гражданскому населению. Я молюсь о тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира", – подчеркнул он.

Это не первый публичный призыв понтифика покончить с войной в Украине. В своем первом рождественском обращении на площади Святого Петра он просил, чтобы "затих гул оружия" и призвал РФ и Украину к искреннему и важному диалогу при поддержке международного сообщества.

Напомним, в сентябре 2025 года Папа Римский Лев XIV прокомментировал роль Ватикана в войне на Украине. Он подчеркнул, что хотя призывы к миру всегда остаются приоритетом, стать непосредственным посредником в этом конфликте маловероятно.