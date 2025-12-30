14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
12:55  30 декабря
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 14:35

В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения из приграничных населенных пунктов

30 декабря 2025, 14:35
фото: Вячеслав Чаус/ Черниговская ОГА (ОВА)
В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения из 14 пограничных сел. Ее должны завершить в течение 30 дней

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

"На Совете обороны было принято решение об обязательной эвакуации из 14 пограничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах", – говорится в сообщении.

По его словам, жители приграничных населенных пунктов ежедневно страдают от обстрелов. Несмотря на реальную угрозу, там до сих пор живет 300 человек.

"Теперь есть официальное решение об обязательной эвакуации. Такую необходимость видят именно военные… Эвакуацию должны завершить через 30 дней", – добавил Чаус.

Как сообщалось, на Черниговщине в результате падения российского БПЛА загорелась ферма. В результате инцидента погибли пять голов крупного рогатого скота, а также была повреждена сельскохозяйственная техника.

